Wohnungstausch Was Sie beim Wohnungstausch beachten müssen

Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis Fabienne Sand und ihre Familie in Berlin eine neue Wohnung gefunden und bezogen haben. „Es war ein Höllenritt“, sagt sie rückblickend, „wir haben in den ersten drei Monaten täglich drei bis fünf Bewerbungen geschrieben und wurden für keine einzige Besichtigung eingeladen“. Dabei war die Ausgangslage der kleinen Familie gar nicht so schlecht: Fabienne Sand war zwar in Elternzeit, zusammen mit ihrem Partner hatte sie aber ein stabiles gemeinsames Einkommen von rund 4500 Euro netto.