Wolfgang Schäuble Architekt der Einheit und Erfinder der schwarzen Null

Deutschland habe schon viele Krisen überstanden, sagte er in seinem letzten großen Auftritt und verwies dabei auf die Finanzkrise und die daraus entstandene Eurokrise, auf die Asylkrise 2015 und 2016 sowie auf die Kriege der jüngsten Vergangenheit, wie den Waffengang am Golf, den Krieg in Ex-Jugoslawien und die vielen anderen Konflikte weltweit, in denen zunehmend auch die Bundeswehr beteiligt war. Politik, das war ein Teil seiner letzten Botschaft, sei auch die Fähigkeit, mit Krisen und Kriegen umzugehen und – wie auch Deutschland – an der erfolgreichen Bewältigung zu wachsen.