Wolfgang Schäuble: Bundestagspräsident Schäuble für Abstriche beim Asylrecht – Heimat ist gut gegen Radikalisierung

Schäuble plädiert in der WirtschaftsWoche auch für mehr Heimat in der Politik. „Die Bürger sehnen sich in dieser wahnsinnig schnellen Welt nach Verortung, Verankerung“, so der Bundestagspräsident. „Das Wort Heimat ist wieder in Mode. Ich finde das gut. Wenn man den Menschen dieses Grundbedürfnis verweigert, besteht die Gefahr, dass sie irgendwelchen verantwortungslosen Parolen folgen.“ Er sei deshalb froh, dass Horst Seehofer als neuer Bundesinnenminister dieses Thema innerhalb der Bundesregierung verankere.