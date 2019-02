 Wolfgang Schäuble: „Wohlstand macht träge“

Einen Grund für den Stillstand sieht der ehemalige Finanzminister im ausgedünnten Personal der öffentlichen Hand: „Uns fehlt an manchen Stellen die Verwaltung, es fehlt an Planung und Fachleuten, um das Geld sinnvoll in öffentlichen Projekten umsetzen zu können“, sagte Schäuble der WirtschaftsWoche. Um führend zu bleiben müsse Deutschland außerdem mehr Geld für Bildung ausgeben: „In Schulen und Universitäten müssten wir noch viel mehr investieren. Das ist die Zukunft – und die kann nie überfinanziert sein.“



