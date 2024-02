Wolodymyr Selenskyj bei Olaf Scholz Der Kampf um Kiew ist noch lange nicht gewonnen

Keiner von beiden weiß an jenem Wintermontag sicher, dass anderthalb Wochen später tatsächlich Krieg herrschen wird, weil ein Despot im Kreml das so will. Aber eine dunkle Vorahnung sitzt schon mit am Tisch. Zweieinhalb Stunden sprechen sie miteinander, viel länger als geplant, und dabei erwächst zumindest so etwas wie der Anfang von Vertrauen. Ein Vertrauen jedoch, dass in den kommenden zwei Jahren mehrfach aufs Ärgste strapaziert werden wird.