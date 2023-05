Wunderwaffe Klimafonds? Wohlklingende Milliarden gegen den Klimawandel

Weil das vorhandene Geld also schon mehr als verplant ist, wird ein wichtiger Schritt in der Klimapolitik nicht so schnell kommen, der versprochen war und der maßgeblich zur Akzeptanz beitragen könnte. Ökonominnen und Ökonomen verlangen regelmäßig, dass die Einnahmen aus einem CO2-Preis, also das Geld für den Ausstoß von Treibhausgasen pro Kopf, wieder an die Bevölkerung ausgezahlt werden sollten. Dieses Klimageld hat den Vorteil, dass es mehrköpfigen Familien überproportional zu Gute kommt und dass es Geringverdienenden ebenfalls proportional stärker ausgleicht, was sie an steigenden Energiepreisen zu tragen haben. Andere Länder wie die Schweiz oder Schweden gestalten den Klimaschutz schon länger über diesen Ausgleich sozial.