Yair Lapid: Israelischer Spitzenpolitiker kritisiert Zentralratspräsidenten - rät zu „Kippa und Knüppel“

Mit Blick auf antisemitische Angriffe in Deutschland generell sagte Lapid der Deutschen-Presseagentur am Rande einer Veranstaltung des Nahost-Friedensforums in Berlin: „Wenn ein Jude in Deutschland Angst hat, mit einer Kippa durch die Straßen Berlins zu laufen, läuft etwas grundlegend falsch.“