Yascha Mounk „Inklusiver Nationalismus sorgt für Toleranz“

Trotzdem bleibt die Frage, wie die Gesellschaft dann mit den Fremden umgehen soll, die aus den Krisenregionen dieser Welt zu uns kommen. Welchen Platz haben sie in einer Gesellschaft, in der ein inklusiver Nationalismus herrscht? Bestimmt darüber ein Heimatminister?

Wir sollten zwischen Dingen unterscheiden, über die wir in einer liberalen Demokratie legitim debattieren können und Dingen, die unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung fundamental zuwiderlaufen. Es ist in Ordnung und zum Teil sogar positiv, wenn wir eine kontroverse Debatte führen, wie viel – und was für – Einwanderung wir als Gesellschaft wollen. Die Befürworter der Einwanderung, zu denen ich mich zähle, dürfen abweichende Meinungen nicht per se als illegitim abstempeln. Wenn aber Menschen, die in Deutschland leben und zum Teil sogar Staatsbürger sind, abgesprochen wird, dass sie echte Deutsche sind, nur weil sie eine andere ethnische Herkunft oder Religion haben, dann verstößt dies tatsächlich gegen die grundsätzlichen Werte einer liberalen Demokratie.