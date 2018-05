Yascha Mounk: „Inklusiver Nationalismus sorgt für Toleranz“

Die Diagnosen in Ihrem aktuellen Buch erinnern an vielen Stellen an das, was die Vertreter der AfD und anderer populistischer Parteien beklagen. Das politische System in Deutschland bezeichnen Sie dort als ein System von Recht ohne Demokratie. Was meinen sie damit?

Unser politisches System will zwei Dinge gleichzeitig gewährleisten: Die Freiheit des Einzelnen und die Möglichkeit, uns kollektiv selbst zu regieren. Das macht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so wertvoll. Ich habe – in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, inklusive den USA – immer mehr den Eindruck, dass das demokratische Element leidet, weil die Parlamente sich schon seit vielen Jahren von den normalen Menschen abgekoppelt haben und viele politische Entscheidungen, die uns alle betreffen, gänzlich aus der parlamentarischen Debatte herausgenommen worden sind. Technokratische, unabhängige Institutionen – Gerichte, Zentralbanken, aber auch Freihandelsabkommen oder internationale Organisationen – treffen Entscheidungen, die uns alle betreffen, aber von demokratischen Verfahren abgekoppelt sind.