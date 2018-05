Yascha Mounk „Inklusiver Nationalismus sorgt für Toleranz“

In den meisten europäischen Ländern sind die Wahlkampfspenden gedeckelt. Hat Geld hier einen geringeren Einfluss?

Es ist kein Zufall, dass die Politik in Europa die Nachsteuer-Einkommen gerechter verteilt als in den USA. Was die Europäer allerdings, nebenbei bemerkt, gerne verschweigen: Die Vermögen waren in den USA lange gerechter verteilt als hierzulande. Insgesamt halte ich das europäische System für sinnvoller, aber es hat ebenfalls große Schwächen. In vielen Ländern Europas ist Wahlkampffinanzierung aus dem Ausland nicht verboten, sodass der Kreml ganz legal populistische Parteien aus der rechten und der linken Ecke finanziert. Zudem finden Menschen, die über sehr viel Geld verfügen und politischen Einfluss ausüben wollen, immer einen Weg. In Frankreich sehen wir mit Sarkozy gerade, dass die Deckelung der Wahlkampfspenden dazu führen kann, dass manche Politiker sich über illegale Spenden einen großen Vorteil verschaffen können. Ich halte die Deckelung insgesamt für sinnvoll, ein Allheilmittel ist sie aber augenscheinlich nicht.