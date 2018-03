Yücel-Freilassung: Sigmar Gabriel treibt Preis seiner Absetzung in die Höhe

Gabriel kämpft, keine Frage. Und in München will er noch nachlegen. Wenn er am Samstag im Bayerischen Hof das Wort ergreift, wird er die wohl wichtigste Rede seiner politischen Laufbahn halten. Doch sein eigentliches Publikum sind nicht die zur Sicherheitskonferenz versammelten Regierungschefs, Ministern und Experten. Es sind die Genossen in der Parteizentrale der SPD.