 ZDF-Politbarometer: Grüne legen zu Jahresbeginn wieder zu – Union, SPD und AfD schwächer

BerlinDie Grünen haben einer Umfrage zufolge zu Jahresbeginn bundesweit wieder an Zustimmung gewonnen. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ legte die Partei im Vergleich zur letzten Erhebung Mitte Dezember zwei Punkte zu und käme nun auf 21 Prozent, wenn am Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre.