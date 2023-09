ZDF-«Politbarometer» Umfrage: Amtsinhaber vor Landtagswahlen liegen vorne

29. September 2023 | Quelle: dpa

In gut einer Woche wird in Hessen und Bayern gewählt. Was sagen aktuelle Umfragen? Bild: Bild: dpa

Gut eine Woche vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen in beiden Bundesländern die Amtsinhaber in Umfragen in Führung. Die CDU des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein kommt in einer am Freitag veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-„Politbarometer” bei der „Sonntagsfrage” auf einen Wert von 32 Prozent und konnte damit ihren Vorsprung ausbauen.