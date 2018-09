ZDF-Politbarometer Union rutscht in Umfrage auf neuen Tiefstand

BerlinDie Union hat in der Wählergunst weiter verloren: Nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer würden bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag nur noch 30 Prozent (minus eins) CDU/CSU wählen. Das ist ein Rekordtief im ZDF-Politbarometer. Die SPD könnte sich dagegen mit 20 Prozent (plus zwei) deutlich verbessern, ebenso wie die Grünen mit 16 Prozent (plus zwei).