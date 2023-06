Zeitenwende für die Bundeswehr: Putins Werk und Pistorius' Beitrag

Noch bevor er am frühen Morgen in Litauen gelandet ist, prasseln schon die Fragen auf Pistorius ein: Was bedeutet der gescheiterte Putschversuch in Russland? Ist Söldner-Chef Prigoschin schon im Exil in Belarus? Wie groß ist die Gefahr durch Wagner-Soldaten an der Nato-Ostflanke genau? Auch hier wieder Fügung, denn der Verteidigungsminister hat die passende Antwort im Gepäck: In einem schmucklosen Konferenzraum am Flughafen der Hauptstadt Vilnius, braune Wände, brauner Teppichboden, eingestaubte Diskoanlage über dem Kopf, verkündet der Minister nicht weniger als einen Paradigmenwechsel, eine Zeitenwende für die Bundeswehr.