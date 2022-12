Zeitenwende in der Wirtschaft „Wir haben Globalisierung gesagt und nur Teil-Globalisierung gemacht“

Aus Sicht von BASF bedeuten höhere Investitionen im Reich der Mitte genau das: mehr Resilienz. Der Konzern empfindet eher Europa als sein Klumpenrisiko.

Ich bin die Letzte, die sagen würde, dass man betriebswirtschaftlich alles auf die Karte Europa setzen sollte. Buy European oder ein reines Made in Europe wären deshalb auch falsche Antworten auf die geopolitischen Fragen unserer Zeit. Die Welt ist groß, also nutzen wir sie. Denn genau das ist doch das Problem gewesen: Wir haben Globalisierung gesagt und allenfalls Teil-Globalisierung gemacht. Und natürlich müssen wir auch in der EU besser werden, nachhaltiger, schneller, dynamischer. Kurzum: Europa muss seine Hausaufgaben machen.



Unternehmen werden für das Verfolgen geopolitischer Interessen aber nicht bezahlt, sagt der Ökonom Gabriel Felbermayr. Hat er nicht Recht?

Nun, aber sie zahlen oftmals einen wirtschaftlichen Preis für geopolitische Entwicklungen. Das hat uns der russische Angriffskrieg deutlich vor Augen geführt. Daher ist es genau andersherum: Wer die geopolitische Gemengelage ignoriert, erhöht sein Unternehmensrisiko. Und der Steuerzahler kann dies nicht auf Dauer als Retter in der Not auffangen.