Zeitenwende Kostenexplosion beim F35-Bomber

Um diese Teilhabe zu gewährleisten, hat die Ampel nämlich in Eile neue F35-Tarnkappenbomber in den USA bestellt. Probleme macht jetzt die Infrastruktur für die modernen Kampfjets. Die Modernisierung ihres neuen Heimatflughafens – des Fliegerhorsts im rheinland-pfälzischen Büchel – wird mehr als doppelt so teuer wie erwartet. Das zeigt eine Regierungsvorlage an den Haushaltsausschuss, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Darin wird im „worst case“ mit einen Kostenanstieg auf bis zu 1,2 Milliarden Euro gerechnet, um die Infrastruktur für den F35 am Nato-Fliegerhorst bis 2027 bereitstellen zu können.