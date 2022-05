Zensus 2022 Teilnahme, Befragung, Datenschutz: Alle Informationen zur Volkszählung

Der Zensus hat die Aufgabe grundlegende Informationen über die Bevölkerung Deutschlands herauszufinden. Dabei geht es insbesondere darum, wie viele Menschen überhaupt in Deutschland leben. Außerdem soll herausgefunden werden wie viele Wohnungen es in Deutschland gibt, welchen Berufen die deutschen Bürger nachgehen oder in welchen Familienverhältnissen sie leben. Hierfür müssen allerdings nicht alle Bürger Deutschlands einzeln befragt werden.