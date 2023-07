Zentralbanken Wir brauchen keine Bankenaufsicht für soziale Medien

Aufsicht ist die Mutter der Porzellankiste – das dürfte sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel in Abwandlung eines bekannten Aperҫus gedacht haben, als er forderte, die Bankenaufsicht solle in Zukunft auch die sozialen Medien ins Visier nehmen. Hintergrund ist der Kollaps der amerikanischen Silicon Valley Bank im Frühjahr dieses Jahres. Damals hatten Äußerungen in den sozialen Medien Panik unter den Kunden der Bank geschürt und sie veranlasst, massenweise ihre Einlagen abzuziehen.