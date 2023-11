Zentralratspräsident Schuster: Wenig Verständnis für Anheften des Gelben Sterns

03. November 2023 | Quelle: dpa

«Die Sorge vor Terror ist da»: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Als jüngst nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel in Berlin Brandsätze in Richtung einer Synagoge flogen, warnte die Jüdische Gemeinde: „85 Jahre nach der Reichspogromnacht sollen in Deutschlands Hauptstadt Synagogen wieder brennen.” Ist das übertrieben? Fragen an den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.