„Zentrum Automobil“: Wirtschaftsforscher warnt vor AfD-nahen Betriebsräten

Dabei geht es Deutschland wirtschaftlich doch blendend ...

Es ist in der Tat auffallend. In Deutschland hat die Beschäftigtenquote überall, so auch im Verarbeitenden Gewerbe, in den letzten Jahren insgesamt zu- und nicht abgenommen. Bei der Lohnentwicklung haben wir in den letzten Jahren zwar insgesamt zwar eine gewisse Zurückhaltung beobachtet, aber eben gerade nicht im Verarbeitenden Gewerbe, die Löhne haben hier deutlich angezogen.