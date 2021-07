Zertifikate der Apotheken Sicherheitslücke bei digitalem Impfausweis: Ausstellung frühestens Montag wieder möglich

Unklarheit herrschte am Freitag zunächst darüber, wann die Ausstellung wieder möglich sein wird. Eine Kölner Apothekerin empfahl, Montag oder Dienstag wiederzukommen. Ein Kollege von ihr in einem anderen Geschäft sagte, der Verband habe einen Brief verschickt, in dem von Ende der Woche die Rede sei. In einem dritten Laden hieß es, man habe keine Informationen über die Dauer des Stopps. Inzwischen ist klar: In dieser Woche bleibt das Portal offline. Am Nachmittag teilte der DAV mit, „alle Apotheken, die dies wünschen“, erhielten in der kommenden Woche „schrittweise wieder Zugriff auf das DAV-Portal, so dass sie auch wieder Impfzertifikate ausstellen können“.