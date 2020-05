Zertifikate-Handel Deutlich weniger Treibhausgase durch Kraftwerke und Industrie

Die am europäischen Emissionshandel beteiligten Kraftwerke und Fabriken in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen. Die Emissionen sanken gegenüber 2018 um 14 Prozent, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag berichtete. Der Rückgang der Emissionen gehe maßgeblich auf Minderungen in den Kraftwerken zurück. Aber auch der Ausstoß der energieintensiven Industrie sei in der laufenden Handelsperiode erstmals zurückgegangen.