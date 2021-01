ZEW-Studie Top-Standort Deutschland? Wohl kaum!

Der Standort Deutschland verliert einer Studie zufolge im internationalen Vergleich deutlich an Attraktivität. Von 21 untersuchten Industrienationen ist Deutschland gegenüber 2018 um drei Plätze auf den 17. Rang abgerutscht - und liegt damit so schlecht wie noch nie. Das geht aus einer Studie des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervor, die die Stiftung Familienunternehmen in Auftrag gegeben hat und die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Ganz vorne liegen die USA gefolgt von Großbritannien und den Niederlanden.