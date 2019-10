ZIA: CDU-Staatssekretär wechselt in Immobilienwirtschaft

Der bisherige parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Wittke, wird Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands der deutschen Immobilienwirtschaft (ZIA). Der CDU-Bundestagsabgeordnete kündigte in einem Schreiben am Montag an, dass er Kanzlerin Angela Merkel um seine Entlassung gebeten habe. Sein Bundestags-Abgeordnetenmandat für den Wahlkreis Gelsenkirchen wolle er weiter wahrnehmen.