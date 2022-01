Zinsen CSU will Inflationsbremse und Garantiezins für die Altersvorsorge

Mit einem staatlich garantierten Positivzins für die Altersvorsorge und einer gesetzlichen Inflationsbremse will die CSU die Geldentwertung in Deutschland bekämpfen. Ein Ende der Teuer- und Entwertungsspirale sei nicht in Sicht, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss-Entwurf für eine zweitägige Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag, die am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie nicht im oberbayerischen Kloster Seeon sondern in Berlin stattfindet. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über den Auszug aus dem Papier berichtet.