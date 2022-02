Zinswende Das Ende der Zombies

Diese ökonomischen Untoten – in Deutschland wird ihr Anteil auf zwei bis fünf Prozent geschätzt – sind ein Bremsklotz für Wachstum und Wohlstand. Sie binden Ressourcen und Fachkräfte, die anderenorts fehlen, sie können Banken in Gefahr bringen und Geschäftspartner und Lieferanten mit in Richtung Abgrund ziehen.