Zoff bei den Wirtschaftsweisen „Ich kann gut verstehen, warum Siemens Energy Veronika Grimm haben will“

WirtschaftsWoche: Herr Werding, im Sachverständigenrat herrscht mal wieder dicke Luft. Sie und drei weitere Mitglieder des Rates wollen verhindern, dass Veronika Grimm in den Aufsichtsrat von Siemens Energy einzieht. Warum diese Attacke auf die Kollegin?

Martin Werding: Es ist keine Attacke. Ich schätze Veronika Grimm fachlich und menschlich. Ich kann gut verstehen, warum Siemens Energy sie haben will, und es gibt meiner Ansicht nach eher zu wenig als zu viele Wissenschaftler in den Aufsichtsräten der Unternehmen. Aber in diesem Fall sind die möglichen Interessenkonflikte gravierend und unübersehbar. Sie reichen deutlich weiter als bei Aufsichtsratsmandaten von Ratsmitgliedern in früheren Zeiten. Frau Grimm hat als ausgewiesene Expertin für Energiethemen im Rat die Federführung bei allen Fragen rund um Kraftwerksstrategien, Klima und industrielle Transformation. Und da ist Siemens Energy nun mal ein zentraler Player in Europa.