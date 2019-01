Zoff um Regulierung SPD liegt im Clinch mit Zeitarbeit-Betriebsräten

Dennoch konstatiert der Manpower-Mann, „dass die Situation der Zeitarbeitnehmer durch Tarifverträge, Gesetzgebung und Rechtsprechung deutlich besser geworden ist“. Das werde in Politik und Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen: „In den neuen Bundesländern sind die Gehälter in der Zeitarbeit teilweise besser als in den Branchen, wo die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden. Durch Zeitarbeit kommen Leute wieder in Arbeit, die sonst keine Chance für einen Neuanfang hätten: Langzeitarbeitslose zum Beispiel und/oder Bewerber mit Migrationshintergrund, Ältere oder alles zusammen.“ Auch stimme es längst nicht mehr, dass Zeitarbeitskräfte umgehend den Job verlören, wenn ihr Arbeitgeber sie nicht mehr vermitteln könne. Gundlach: „Die allermeisten Zeitarbeitskräfte, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind bei Manpower unbefristet beschäftigt.“ Und in Folge der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht könnten Zeitarbeits-Unternehmen ihren Mitarbeitern erst nach drei Monaten ohne Einsatz betriebsbedingt kündigen.