Zoff um Regulierung SPD liegt im Clinch mit Zeitarbeit-Betriebsräten

Abgesehen von der falschen Bezeichnung – Randstad entleiht nicht, sondern verleiht Arbeitskräfte – will Tack den Wechsel in die Stammbelegschaften der entleihenden Unternehmen nun also über die Beschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse forcieren. Zu befürchten steht, dass auch das den Zeitarbeitskräften in vielen Fällen nicht hilft, weil der Gesetzgeber den Wechsel einer Zeitarbeitskraft in eine befristete Neuanstellung bei einem anderen Arbeitgeber kaum verhindern kann. Auch wenn Folge-Befristungen per Gesetz erschwert werden, bliebe der Wechsel des Arbeitgebers für viele Zeitarbeiter riskant.