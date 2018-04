Zoll: Doping mit Doping-Mitteln steigt

23 Kartons türmen sich auf dem Tisch der Zöllner. Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher der Zollfahndung in Frankfurt am Main, schneidet eines der Päckchen mit seinem Stanley-Messer entzwei und zieht daraus kleine Flaschen und Tabletten hervor. 27.000 Ampullen und 250.000 Tabletten an anabolen Steroiden wird die Zollfahndung bei diesem Aufgriff insgesamt zählen. In einem Flugzeug aus Indien kam die heiße Fracht nach Deutschland. Ende März hat der Zoll sie am Flughafen Frankfurt abgefangen. Hätten die Zöllner die Doping-Mittel nicht entdeckt, würden sie mittlerweile wohl schon in deutschen Fitness-Centern kursieren.