Zollbilanz Zoll meldet mehr Verstöße - und mehr Einnahmen

Bei den erhobenen Verbrauchssteuern steht mit Abstand die Energiesteuer an erster Stelle, sie betrug 40,9 Milliarden Euro. Danach folgt die Tabaksteuer mit 14,3 und die Stromsteuer mit 6,9 Milliarden Euro. Andere Steuern auf Genussmittel fallen dagegen weniger ins Gewicht. Am Branntweinkonsum der Deutschen profitiert der Fiskus mit immerhin 2,1 Milliarden Euro (keine Veränderung zu den beiden Vorjahren), am Kaffeekonsum mit rund einer Milliarde Euro. Die Biersteuer (0,4 Mrd. Euro) und Schaumweinsteuer (0,4 Mrd. Euro) blieben ebenso unverändert. Ganze 2 Millionen (nicht Milliarden!) Euro bringt dem Fiskus die 2004 eingeführte Alkopopsteuer ein.