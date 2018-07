Zollstreit Bundesregierung will noch nicht von Handelskrieg sprechen

Die Bundesregierung will trotz der weiteren Zuspitzung im Zollstreit zwischen den USA und China noch nicht von einem Handelskrieg sprechen. Ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verwies am Mittwoch darauf, dass der CDU-Politiker noch am Morgen davon gesprochen habe, dass ein solcher Handelskrieg vermieden werden sollte. Klar sei, „dass die Abkehr von offenen Märkten für uns keine Option ist“. Es dürfe keine Spirale von Zollerhöhungen geben. Besser sei es, Zölle zu senken.