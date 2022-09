Zu hohe Staatsausgaben Ohne Gasumlage und Schuldenbremse muss auch das Bürgergeld kippen!

Ich bin fassungslos, wie hilflos unsere Regierung durch die Gaskrise stolpert. Dass der Bundeswirtschaftsminister bisher keinen Deckel auf die explodierenden Energiepreise bekommt, dass er selbst in der Not nicht auf Atomstrom zurückgreifen will (bei uns, anderswo schon), dass er bei der Rettung des Gashandelskonzerns Uniper wie ein Schulbub wirkt.