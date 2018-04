Zu viele Aufgaben: Personalmangel – Zoll ist nur bedingt einsatzfähig

Bei der FIU seien Prozesse noch „in der Umsetzung befindlich“, teilte das Finanzministerium mit. Das war eine nette Umschreibung dafür, was wirklich schiefläuft. So hapert es schon an einfachster Bürotechnik. Bis Mitte November 2017 konnten Banken, Versicherungen und Anwaltskanzleien ihre Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche „nur per Fax“ übermitteln, weil die IT der neuen Einheit nicht funktionierte.