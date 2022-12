Zu viele Frührentner Echt jetzt, Boomer – ihr wollt auch nicht arbeiten?!

Die Generation Z wiederum startet in ihr Berufsleben in einer Welt, in der Krisen zum Dauerzustand werden. Das Aufstiegsversprechen der Nachkriegsgeneration („Ihr werdet es besser haben!“) hat sich bei ihr fast schon ins Gegenteil verkehrt („Ihr könnt echt froh sein, wenn ihr es genauso gut habt...“) In beiden Fällen ist es verständlich, wenn Menschen die Arbeit nicht (mehr) über alles andere stellen.