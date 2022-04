Zu wenig Druck auf Putin Die SPD braucht ein zweites Godesberg

Dass den Granden der SPD erst am 24. Februar 2022 halbwegs klar wurde, wozu das verbrecherische Regime in Moskau imstande ist, wird für immer ein Schandfleck in der politischen Bilanz der deutschen Sozialdemokratie sein. All das sollte für die SPD Grund genug sein, dringend einen zweiten Godesberger Parteitag einzuberufen. Das setzt freilich voraus, dass sie noch die Fähigkeit zur Ehrlichkeit in eigener Sache hat.



