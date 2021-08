„Zukunftsfonds“ bis 2025 Bund unterstützt Wandel der Autobranche mit einer Milliarde Euro

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte einen schnelleren Ausbau des E-Ladenetzes. Das sei „eine unabdingbare Voraussetzung für einen Erfolg der Elektromobilität“, sagte der SPD-Politiker. „Hier brauchen wir mehr Tempo - überall in der EU, aber auch in Deutschland trotz der Vorreiterrolle unseres Landes.“



Mehr zum Thema: Elektroautos finden seit Kurzem reißenden Absatz, damit drohen Wartezeiten an der Ladesäule. Ein Tauschsystem für Akkus könnte das Problem lindern.