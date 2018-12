Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt 2019 wird ein Jahr der Konfrontationen

WirtschaftsWoche: Herr Opaschowski, die USA unter Trump suchen die Konfrontation mit China. Kommt die in Blöcke geteilte Welt wie im Kalten Krieg zurück, die wir eigentlich schon historisch überwunden glaubten?

Horst Opaschowski: An eine Rückkehr zum Kalten Krieg glaube ich nicht, eher an einen tiefen geopolitischen Strukturwandel. Vordergründig geht es um Autoimporte und Sojabohnen, doch es steckt mehr dahinter. Der Handelsstreit zwischen China und den USA ist ein Machtkampf, der uns noch jahrelang in Atem halten kann. Opfer dieser Auseinandersetzung sind nicht nur Aktienkurse und Finanzmärkte, sondern auch gemeinnützige Organisationen und soziale Netzwerke, die auf der Strecke zu bleiben drohen. US-Präsident Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping werden die großen Unberechenbaren des Jahres 2019 sein. Das Machtspiel der politischen Kernkonzepte beider Protagonisten, also Xis „Made in China 2025“ gegen Trumps „America First“, wird seine Spuren hinterlassen.