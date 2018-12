Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt 2019 wird ein Jahr der Konfrontationen

Fünf Jahre später habe ich über genetisch manipulierte Wunschkinder geschrieben, so wie sie nun in China auf die Welt gekommen sein sollen. Das unkontrollierte Klonen von Menschen war eines meiner Worst-Case-Szenarien für die nahe Zukunft. Jetzt droht diese rote Linie tatsächlich überschritten zu werden. Also müssen wir uns in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik um die Ethik der Technik heute und nicht erst morgen Gedanken und Sorgen machen. Der Auftrag der neuen Datenethikkommission der Bundesregierung kann daher nur lauten: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung müssen sich am Gemeinwohl orientieren.

Welche Wünsche haben die Deutschen für die Zukunft?

Beim Gedanken an die ganz persönliche Zukunft setzt die Bevölkerung nach wie vor große Hoffnungen auf die 3Gs: Geld, Gesundheit und Geborgenheit. Ohne Geld geht gar nichts, ohne Gesundheit aber auch nicht. Und bei Geborgenheit denken die Bürger an die eigene Familie, den Freundeskreis sowie an ein freies und friedliches Zusammenleben.