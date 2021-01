Zukunftsforscher Stephan Rammler Corona-Jahr 2021? „Wir leben gerade in einem großen Reallabor“

In diesem Jahr haben wir schon von vielen Krisengewinnern gehört. Auch von Corona als Beschleuniger von Trends wie dem Onlinehandel oder Homeoffice. Lassen Sie und das umdrehen: Gibt es auch Themen in der Forschung, wo Corona eher als Bremsklotz denn als Katalysator wirkt?

Bei uns war das etwa in der Mobilitätsforschung der Fall. Hier ist uns ein großes Projekt mit einer Firma, die sich mit Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen auseinandersetzt, weggebrochen. Da waren wir schon kurz vor dem Projektbeginn. Es ist völlig nachvollziehbar und selbsterklärend, dass private Auftraggeber im Zuge der Pandemie konservativer geworden sind. Vor der Pandemie waren die digitalisierte und die geteilte Mobilität große Themen in der Mobilitätsforschung. Einige der Projekte in diesem Bereich sind im Zuge der Pandemie allerdings bankrottgegangen oder eingestellt worden. Eine Studie zum Thema der sozialen Effekte von Digitalisierungsstrategien im Mobilitätsmarkt, die wir schon Ende 2019 fertiggestellt haben, konnten wir gar nicht erst unter die Leute bringen. Das hat 2020 niemanden interessiert. Dafür machen wir jetzt halt eine Studie zur resilienten Mobilität samt Lernerfahrungen aus der Pandemie: Wie sieht die Mobilität nach Corona aus?