Zukunftssorgen: Paritätischer Gesamtverband fordert Milliarden für Verbesserung der Sozialpolitik

Die gute Wirtschaftslage und positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt gingen an vielen Menschen vorbei, sagte Rosenbrock. Zu viele Menschen könnten von ihrem Lohn allein nicht leben oder keine ausreichenden Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung erwerben. Der Verband kritisierte, die Fokussierung der politischen Debatte auf Migration und Flucht lenke von den tatsächlichen Sorgen vieler Menschen in Deutschland ab und gefährde den Zusammenhalt.