Zukunftstechnologie: Warum die Politik Künstliche Intelligenz regulieren will

Union und SPD würden nun, wie in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, einen „Masterplan“ zu Künstlichen Intelligenz auflegen und auch ein gemeinsames Forschungszentrum mit Frankreich dazu aufbauen. „Erste Gespräche laufen bereits“, so Jarzombek. In der vergangenen Woche haben sich nach Informationen des Handelsblatts auf parlamentarischer Ebene Arbeitsgruppen sowohl in Berlin als in Paris konstituiert.