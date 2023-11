An ein Ereignis aus dieser Woche sollten wir uns erinnern – und vielleicht werden wir in einigen Jahren zurückblicken und feststellen, dass es ein Schlüsselmoment war, in dem sich zeigte, dass doch etwas vorangeht: Deutschlands führendes KI-Start-up Aleph Alpha hat Geld eingesammelt, rund 500 Millionen Dollar. Die Summe mag im internationalen Vergleich gering wirken, wenn man sich anschaut, was allein Open AI an Milliarden bekommt.