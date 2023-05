Zulässige Neuverschuldung Hände weg von der Schuldenbremse!

Was in der Debatte um die Schuldenbremse zudem sträflich unterschätzt wird, ist die politökonomische Dimension. Freifahrtscheine für Verschuldung sind der Tod jeder Strukturreform und fördern die Kreativität der Politik, lästige Sparvorgaben zu umgehen. Ein Schuldendeckel hingegen sorgt dafür, dass sich die Qualität von Politik nicht an der Höhe der Staatsausgaben bemisst – sondern an deren Priorisierung. In Krisenzeiten verhindert die Schuldenbremse nicht die adäquate Reaktion der Politik. Sondern sie macht, das hat die Pandemie eindrucksvoll gezeigt, diese Reaktion erst möglich.