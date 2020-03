Zum Beispiel Schweden FDP fordert bei Rente Orientierung an ausländischen Vorbildern

Exklusiv

von Max Haerder 27. März 2020

FDP-Rentenexperte Johannes Vogel lobt Schweden als Vorbild für die Finanzierung der Altersbezüge. Bild: dpa Bild:

Bei der Modernisierung des Rentensystems wünscht sich die FDP mehr Orientierung am Ausland, insbesondere am Vorbild Schweden. Notwendig sei ein flexibles Renteneintrittsalter, so wie es die Skandinavier vormachen.