Zustand der Ampel-Koalition: Der Heizungs-Hammer hat ganze Arbeit geleistet

Wer die vergangenen drei, vier Monate ohne Internet in der Südsee unterwegs gewesen wäre, hätte gar nichts gemerkt: Die Ampel präsentierte gestern einen klassischen Kompromiss zur Wärmewende. Die FDP akzeptierte, dass kein Klimaschutz in Häusern und Wohnungen in dieser Regierungskonstellation eben keine Option ist. Die Grünen wiederum mussten anerkennen, dass die Leute bei ihrem Eigentum und im Heizungskeller zurecht sehr sensibel sind. Und die SPD wachte über den sozialen Ausgleich. Fernwärme first, Einzel-Sanierung second – Druck raus nehmen, Hand drauf, weiter geht‘s.