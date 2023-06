Zuwanderung „Die Fachkraft, die perfekt Deutsch spricht, erfahren ist und sich fürs Land entscheidet? Selten“

Mit der Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes schaffe man „das modernste Einwanderungsrecht Europas“, sagte Heil, bevor er am Wochenende eine Reise nach Brasilien antrat. Zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock wirbt er in diesen Tagen in Südamerika um Pflegekräfte. „Damit diese Weiterentwicklung Früchte trägt, wollen wir in Brasilien für Deutschland als attraktiven Standort mit guten Arbeits- und Lebensbedingungen werben“, so Heil weiter. Es gelte das Einwanderungsrecht „mit Leben zu füllen, um helfende Hände und kluge Köpfe davon zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen“.