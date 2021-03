Zweistellige Milliardeneinnahmen erwartet Bundesregierung wirbt in Brüssel für CO2-Verbrauchsabgabe

Die Bundesregierung wirbt in Brüssel für eine Alternative: Eine CO2-Verbrauchsabgabe, die ergänzend zum Emissionshandel eingeführt würde. Sie würde anders funktionieren als die Steuer, wie aus einem internen Papier des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Die CO-2-Verbrauchsabgabe fällt auf emissionsintensive Materialien wie Stahl, Zement, Aluminium und Plastik an – auch wenn diese in anderen Produkten enthalten sind, etwa in Autos. „Ähnlich wie eine Mehrwertsteuer wird die Verbrauchsabgabe als Rechnungsposten in der Wertschöpfungskette weitergereicht“, heißt es in dem Papier.