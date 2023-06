Zwischen Decoupling und Derisking Kein Boom in Sicht: Warum die deutsche Wirtschaft in China pessimistischer ist

Wie groß die Verunsicherung ist, spiegelt sich auch in der Investitionsbereitschaft wider: So wollen nur 55 Prozent der deutschen Unternehmen in den kommenden zwei Jahren mehr in China investieren, das sind zwar einige Unternehmen mehr als noch im Vorjahr (50,7 Prozent) – aber erheblich weniger im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2020, wo jeweils rund 70 Prozent der Unternehmen höhere Investitionen geplant hatten.